Стрела Купидона поразит шесть знаков зодиака: любовный гороскоп на 2024 год

Любовный гороскоп на 2024 год исключительно благоприятный – настоящую любовь могут найти шесть знаков зодиака, но Купидон не забыл и об остальных. Все зависит от нашего подхода и от того, одиноки ли мы или уже есть вторая половинка. Читайте детальнее!

Овен (21.03-19.04)

В 2024 году личная жизнь Овнов претерпит немало потрясений. Придет время разобраться в отношениях и положить конец тем, которые стали токсичными. Если Овны отпустят прошлое, то уже во второй половине года будут по-настоящему счастливыми.

Телец (20.04-20.05)

В 2024 году Телец будет сосредоточен на своей карьере и не будет склонен к романтике. Он оценит то, что у него уже есть. Если ему удалось построить прочные отношения, он увидит, насколько счастлив. А если одинок, то позаботится о любви к себе.

Близнецы (21.05-20.06)

Близнецы могут рассчитывать на более быстрое сердцебиение в 2024 году. Купидон немного перевернет их жизнь, но все изменится к лучшему. На их пути появится кто-то, казалось бы, загадочный, который притянет их, как магнит.

Рак (21.06-22.07)

В 2024 году Рак сосредоточится на развитии. Хватит сидеть на одном месте. Пришло время задуматься о помолвке, свадьбе или детях. С другой стороны, одиноким людям следует осмотреться вокруг. Возможно, в их близком окружении есть кто-то, на кого стоит обратить внимание.

Лев (23.07-22.08)

Лев почувствует, что он на правильном месте. Если до сих пор он не был уверен в своих чувствах, то теперь настало время осознать, что он поступил правильно. Одинокие будут очень самоуверенны и могут найти любовь.

Дева (23.08-22.09)

Дева будет витать в облаках с начала года, потому что кто-то вскружит ей голову. Это будет такое сильное чувство, что она не будет знать, как себя с ним вести. Ей следует доверять своему сердцу и интуиции. Возможно, достаточно оценить присутствие другого человека, и все встанет на свои места.

Весы (23.09-22.10)

Весы должны позаботиться о своих семейных отношениях в этом году. Нет смысла искать большой любви, пока в голове и сердце не будет порядка. 2024 год станет прорывным в этом плане. Уроженцы знака поймут, что им действительно нужно.

Скорпион (23.10– 21.11)

Скорпион будет следовать принципу: что будет, то и будет. Он не собирается ни на что соглашаться – особенно в плане чувств. Поэтому его личная жизнь будет в подвешенном состоянии: если что-нибудь сложится, он примет это с благодарностью судьбе. В противном случае не будет плакать.

Стрелец (22.11– 21.12)

Стрелец обнаружит, что чувства, которые он когда-то испытывал к кому-то, вернутся с удвоенной силой в 2024 году. Пришло время признать, что он до сих пор не забыл об этом человеке, и сделать все, чтобы вернуть его. Стрелец быстро поймет, что его чувства не односторонние и риск того стоил.

Козерог (22.12-19.01)

Козерогу необходимо разобраться во всем в своей голове в 2024 году, прежде чем двигаться вперед. В последние месяцы он действовал слишком поспешно, и хотя любовь любит спонтанность, в его случае это не окупилось. Пришло время задуматься о том, что пошло не так, и извлечь из этого урок.

Водолей (20.01-18.02)

Водолею следует быть осторожным, ведь стрела Купидона поразит его тогда, когда он меньше всего этого ожидает. Он даже не думал, что с ним может случиться такое чувство. Только сосредоточив внимание на честности, уроженцы знака смогут построить гармоничные отношения.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы, как обычно, будут витать в облаках. Однако каких-то серьезных откровений в 2024 году звезды им не готовят. Стоит тщательно продумывать каждый шаг, ведь если будут действовать слишком эмоционально, могут возникнуть любовные проблемы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.