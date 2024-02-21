Судьба готовит потрясения двум знакам зодиака: эти события могут перевернуть их жизнь

Судьба не всегда благосклонна и иногда преподносит неприятные сюрпризы. По словам астрологов, потрясения в ближайшее время ждут два знака зодиака. Речь идет о Весах и Раках.

Весы

Весы будут подвергнуты испытанию. В частности, пострадает их уверенность в себе и вера в свои способности. Дело будет касаться романтических отношений. Ранее Весы не могли жаловаться на отсутствие поклонников, но на их горизонте появится человек, который, несмотря на все усилия, останется равнодушным.

Это выведет Весов из равновесия. Когда они решит сделать последний шаг и признаться в своих чувствах, их отвергнут. Для уроженцев знака это будет большим потрясением. Что еще хуже, они не смогут никому рассказать о своих чувствах, потому что каждый будет занят своими делами. Это заставит Весы задуматься о себе и своем поведении.

Рак

У Вселенной нет хороших новостей для Раков. Вскоре они получит окончательный ответ на вопрос, который их так волновал. К сожалению, окажется, что все надежды и ожидания будут разрушены. Человек, с которым Раки связали свое будущее, их предаст.

Вместо планирования совместной жизни будет отчаяние, обида и слезы. Ракам потребуется много времени, чтобы оправиться от этой новости. Они почувствуют, что уязвлено не только их сердце, но и гордость.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.