Свадьбы не для них! Названы пять мужчин по знаку зодиака, которые чаще всего никогда не женятся

Кто-то предпочитает карьеру, кто-то – семью. Кто-то заводит отношения просто для развлечения. Но астрологи полагают, что есть мужчины, которые скорее выберут одинокую холостяцкую жизнь, чем брак. Речь идет об Овнах, Скорпионах, Близнецах, Водолеях и Стрельцах.

Овен

Страстный, по-настоящему пламенный Овен любит всячески демонстрировать свою отношение к партнеру. Поэтому поначалу может показаться, что это будет любовь на всю оставшуюся жизнь. Однако это не так! Если у Овна возникнет хотя бы малейшее подозрение, что ему это обязательство не нужно, или того хуже – он начнет опасаться, что его партнерша может изменить ему, он немедленно прекратит отношения.

Скорпион

Еще один привередливый знак зодиака – Скорпион. Одного лишь факта того, что он нашел партнершу, будет недостаточно. После этого последует долгая "проверка", действительно ли эта женщина того стоит. Эти мужчины были и остаются загадкой, в том числе и для их возлюбленных. Жизнь со Скорпионом никогда не бывает легкой, тем более, что чаще всего он остается одиночкой.

Близнецы

Многие астрологи называют Близнецов легкомысленными, но это не главная причина их сопротивления браку. Этот воздушный знак зодиака любит быть в центре внимания и всегда открывает для себя что-то новое в своей жизни. Поэтому им сложно ассоциировать себя с одним человеком. Если мужчина, рожденный под созвездием Близнецов, и женится, скорее всего, никогда не будет верным.

Водолей

С одной стороны, Водолеям кажется невероятно легко быть с кем-то, но на самом деле они оставляют мало места в своем сердце для второй половины, потому что они довольно большие эгоисты. В принципе, этим мужчинам сложно придерживаться чего-то одного – будь то человек, обязательство или идея. Врожденное желание экспериментировать обычно преобладает.

Стрелец

Для Стрельцов характерно своеобразное сочетание – у них активный дух, находящийся в постоянном поиске истины, и энергичный, пламенный характер. Любая "система" и брак сводят их с ума. Они считают, что таким образом неизбежно теряют свое обаяние. Поэтому чаще всего, какой бы интересной, красивой и милой им ни казалась партнерша, они не решаются на прочные и серьезные отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.