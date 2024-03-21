Свобода вместо отношений: названы три знака зодиака, которые предпочитают одиночество

Некоторые люди не торопятся строить отношения – они чувствуют, что им просто лучше в одиночестве. Иногда это вопрос необходимости сохранять независимость, а в других случаях – результат стечения обстоятельств и того, как сложилась жизнь. По словам астрологов, одиночество предпочитают Водолеи, Тельцы и Скорпионы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей превыше всего любит свободу. Он ценит личное пространство, что часто мешает ему полноценно участвовать в отношениях. Он прирожденный индивидуалист, который не любит нарушать свои правила ради кого-либо. Вступая в отношения, Водолей может чувствовать себя чрезмерно ограниченным, что ему трудно переносить. Он любит принимать решения самостоятельно, не оглядываясь на других. Собственное благополучие для Водолея важнее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец не любит выходить из зоны комфорта и не любит идти на компромиссы. В отношениях для него самой большой проблемой является ладить с другим человеком. Телец не хочет отказываться от комфорта и страсти, он любит свободу и материальную обеспеченность. Он высоко ценит комфортную жизнь и заботу о себе, часто застревает в своих решениях и принципиально не меняет своего решения, поэтому с ним трудно договориться. Отношения с таким человеком могут потребовать большого терпения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион – сложный партнер. Построение отношений с ним включает в себя множество взлетов и падений, которые могут оказаться ошеломляющими. Он ожидает полного подчинения от другой стороны, с чем, возможно, будет трудно согласиться. Более того, со Скорпионом нелегко установить эмоциональную связь, поскольку он интроверт и высоко ценит уединение. Он не любит никому раскрываться или делиться информацией, которая может быть использована против него. Он скорее практичен, чем романтичен, скуп в проявлении эмоций. Он не прощает неверности и не дает второго шанса тому, кто однажды его подвел.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.