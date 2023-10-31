Сжигают мосты и уходят: названы знаки зодиака, которые исчезают, не сказав ни слова

Знаки зодиака по-разному заканчивают отношения, но среди них есть трое, которые выбирают самый жестокий метод. Они не думают о чувствах других людей, просто делают то, что им удобнее и проще. Чтобы избежать ответственности, они исчезают.

По словам астрологов, иногда они делают это из расчета, иногда из страха перед обязательствами. Однако эффект всегда один и тот же – другой человек страдает, растерян и чувствует себя обманутым. Речь идет об Овнах, Близнецах и Водолеях.

Овен

Овен импульсивен и принимает решения спонтанно. Ему ничего не стоит просто собрать вещи и уехать, если что-то не устраивает в отношениях. Уроженцы знака часто разрывают все связи резко, оставив своего бывшего партнера в недоумении и со множеством вопросов. Для Овнов важнее всего собственное благополучие.

Близнецы

Прежде всего, Близнецы хотят получать от жизни удовольствие. Если что-то становится скучным или трудным, они ищут свое счастье где-то еще. Уроженцы знака закрывают двери, сжигают мосты и считают вопрос решенным. Они полагают, что говорить о неудавшихся отношениях нет смысла. В глубине души Близнецы не хотят брать на себя ответственность за отношения и другого человека. Они переменчивы по натуре, не привязываются к людям и постоянно стремятся куда-то вперед. Фактически, они проводят всю свою жизнь, убегая от собственных демонов.

Водолей

Водолей – индивидуалист с бунтарским характером. Он всегда следует своим путем и мыслит нестандартно. Ему нравится идти против течения и жить против течения. И хотя он борется за лучшее будущее и участвует в благотворительных акциях, его отношения могут быть очень непростыми. Он часто отодвигает любимого человека на второй план, не замечает его и игнорирует. Ему трудно вступить в отношения, потому что его полностью поглощает что-то другое. Он ценит свободу и не любит объясняться. Вот почему он может исчезнуть, не сказав ни слова.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.