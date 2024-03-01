Трем знакам зодиака грозят финансовые проблемы в первый месяц весны: это будет тяжелое время

Март 2024 года окажется неблагоприятным временем в финансовом плане для трех уроженцев зодиакального круга. Им стоит быть крайне осторожными, чтобы избежать больших проблем. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Весы и Скорпионы.

Овен

В начале месяца Овен может почувствовать трудности. Финансовая неудача настигнет его, несмотря на принятие осторожных решений. Появятся дополнительные расходы, вызванные долгами или другими обязательствами, которые опустошат кошелек. Уроженцы знака практически останутся без средств, им придется просить помощи у друзей или родственников.

Весы

Весы окажутся под влиянием кого-то из окружения и захотят приумножить свои деньги. К сожалению, судьба не благосклонна к инвестированию, особенно если вы не знаете рынок. Весам следует внимательно читать контракты и правила, иначе их средства будут потеряны. Также могут возникнуть непредвиденные затраты и убытки. В марте финансовые неудачи повлияют как на их личные средства, так и на дела на работе.

Скорпион

Скорпиону захочется позволить себе больше в начале весны. Непреодолимое желание перемен и покупок сильно опустошит его счет. Уроженцы знака слишком поздно поймут, что кто-то выставил завышенную цену за услуги или товары. Скорпион будет объяснять потери невезением в финансах и ошибками других людей. Однако ситуация не исправится – и счет этого знака опустеет. Скорпиону нужно более внимательно относиться к своим расходам, иначе его ждет мрачный месяц.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.