Трем знакам зодиака могут разбить сердце до конца 2023 года: что их ждет

Расставание может быть болезненным, хотя иногда отношения уже невозможно спасти. Разбитое сердце болит, и многие задаются вопросом, что пошло не так. По словам астрологов, непростое время ждет Тельцов, Скорпионов и Рыб – до конца 2023 года им могут разбить сердце.

Телец

В отношениях Тельцов со второй половинкой уже несколько месяцев дела идут не очень хорошо. Регулярные ссоры, взаимные упреки и слезы. До сих пор уроженцы знака пытались договориться, прояснить все недоразумения и достичь компромисса, но на этот раз шансов на примирение нет. Все дело в том, что Тельцы слишком много внимания уделяют работе и пренебрегают семейной жизнью. Их партнеру это надоест – и он соберет чемоданы.

Скорпион

Взрывной характер Скорпиона нелегко укротить. Его партнер это прекрасно знает, но устанет от постоянных жалоб и ревности. Скорпион обычно не может контролировать свои эмоции, поэтому во время ссоры может сказать много неприятных слов. Напряжение будет невыносимым, будет принято решение о расставании.

Рыбы

Рыбы могут вытерпеть многое – они склонны идеализировать своего партнера и оправдывать его недостатки. Хотя друзья часто пытаются дать им понять, что люди пользуются их добрым сердцем, они верят, что все наладится. Не в этот раз! Рыбы будут настолько разочарованы поведением партнера, что решат прекратить отношения, хотя это и разобьет им сердце.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.