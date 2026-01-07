Треугольнички с сыром и зеленью с тестом фило: быстро и вкусно
Друзья, специально для тех, у кого слишком мало времени для приготовления вкусных блюд. Здесь все легко, просто и доступно, по вкусу так… что невозможно остановиться.
А вы готовите что-нибудь из теста фило? У меня много рецептов, могу напомнить, если что
Треугольнички с сыром и зеленью
400 г теста фило
500 г картофеля (4 шт.)
180 г сырого сулугуни
350 г кисломолочного творога (5%)
150 г брынзы
100 г шпината
30 г укропа
4 яйца
соль (по желанию)
Приготовим треугольнички с сыром и зеленью:
Натираем картофель на большой терке и добавляем соль. Убираем лишний сок и перекладываем в другую емкость.
Шпинат, укроп моем и просушиваем. Нарезаем.
Натираем на большой терке сыр сулугуни и брынзу.
Добавляем кисломолочный творог.
Добавляем в картофель сыр, зелень и перемешиваем.
Добавляем яйца и снова перемешиваем.
Будем использовать тесто фило, я беру уже готовое. Разрезаем лист на три полоски с помощью ножниц.
Кладем две полоски теста на лист пергамента и смазываем их сливочным маслом.
На край теста выкладываем столовую ложку начинки и формируем треугольнички. Переводим на вторую полоску и заворачиваем.
Так же формируем остальные треугольники.
Перекладываем треугольнички на противень с пергаментом и смазываем яйцом.
Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут, режим – подогрев снизу и конвекция.
Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и пробуем.