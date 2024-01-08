Три знака зодиака могут 'застрять' на месте в 2024 году, если не изменят одну вещь

2024 год несет позитивные изменения не для всех. Некоторые планы будут сорваны, а трудности могут подорвать веру в будущее. Особенно трудно будет двигаться вперед трем уроженцам зодиакального круга, утверждают астрологи. Вот кто в списке!

Телец

Телец не любит перемен. Неудивительно, что он хотел бы, чтобы все было хорошо подольше. В 2024 году желания уроженцев знака могут сбыться, только если они быстро осознают свою ошибку. Тельцы в какой-то момент могут "застопориться" – речь идет как о ремонте, работе, так и личных отношения. Все наладиться только тогда, когда они признают неправильное решение.

Рак

Рак шаг за шагом строит свое счастье и иногда чувствует сопротивление переменам. Из-за такого подхода он "застрянет" на месте в 2024 году, особенно если речь идет о делах, связанных с домом, семьей и друзьями. Насущные вопросы не будут решены, а новые дружеские отношения сохранить окажется невозможным. Единственное решение для Рака – попросить близких провести за него необходимые дела или разговоры, что будет непросто.

Козерог

Козерог — еще один знак зодиака, который любит рутину и безопасную гавань. Одна только мысль о серьезных переменах вызывает у него мурашки по коже. Бегство от всего нового приведет к тому, что Козероги "застрянут" на месте до конца года. Ситуация на работе, финансах и отношениях не станет ни хуже, ни лучше. Остро почувствовав бремя застоя, они могут лишь попытаться выбраться из него, приняв решение, которое их совершенно не устраивает.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.