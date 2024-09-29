Три знака зодиака станут любимчиками фортуны в октябре: вот кто в списке

Осень 2024 года станет временем большой удачи для трех уроженцев зодиакального круга, которым следует прислушиваться к подсказкам судьбы. По словам астрологов, в списке Девы, Весы и Рыбы. Читайте детальнее!

Дева

Девы почувствуют прилив сил и энергии. Уроженцы знака могут рассчитывать на успех в профессиональной деятельности, но им нужно следить за своим здоровьем. В личной жизни ожидаются приятные перемены. Постарайтесь укрепить свои отношения с семьей и друзьями.

Весы

Весов ждут новые начинания – перед ними откроются большие возможности и горизонты. Они смогут добиться успеха в своей профессиональной деятельности. Но не забывайте уделять внимание своей семье и детям. Вы получите новый источник вдохновения. Стройте отношения с другими людьми.

Рыбы

Рыбы смогут обрести гармонию внутри себя. Займитесь творчеством. Вас ждет время духовного роста. Ищите разные способы самовыражения. Вы сможете обрести полную уверенность в себе. Все ваши усилия дадут хорошие результаты.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.