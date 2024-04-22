Три знака зодиака всегда драматизируют: с ними трудно общаться

Некоторые склонны преувеличивать больше, чем другие и драматизировать любую жизненную ситуацию. По словам астрологов, Львы, Рыбы и Стрельцы способны расстроится из-за мелочи и выплеснуть негатив на окружающих.

Лев

Львы стремятся к успеху любой ценой и хотят быть в центре событий. Уроженцы знака часто преувеличивают, чтобы произвести сильное впечатление на других – и речь идет как о положительных эмоциях, так и негативных. Львы способны устроить драму из-за неверно сказанного кем-то слова и будут ждать, чтобы их все утешали.

Рыбы

Чувствительные Рыбы склонны к эмоциональным преувеличениям. Они постоянно витают в мире фантазий и очень остро реагируют на реальность. Уроженцы знака воспринимают мир через призму сильных чувств, что приводит к внезапным вспышкам эмоций. Это их способ справиться с суровыми реалиями повседневной жизни.

Стрелец

Оптимистичные Стрельцы склонны драматизировать мелочи, которые касаются их чувства свободы. Отмененная поездка может вызвать у них истерику, ведь у уроженцев знака очень сильна тяга к приключениям и исследованиям. Девиз Стрельцов – все или ничего. Они могут преувеличивать свои планы, надежды и цели, игнорируя реальные перспективы и риски. Это может вызвать проблемы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.