Три знака зодиака ждут большие проблемы до 1 октября: планы могут рухнуть

Неделя до 1 октября 2023 года может оказаться непростой для трех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, Козероги, Рыбы и Весы столкнутся с проблемами, которые не только испортят настроение, но и разрушат планы на будущее.

Впрочем, гороскоп на неделю поможет спланировать ближайшие дни, а значит, даже избежать некоторых неприятностей. Читайте детальнее, что сулят звезды!

Козерог

На этой неделе в профессиональной жизни Козерогов наступит хаос. Им будет трудно организовать свою деятельность: уроженцы знака почувствуют себя уставшими и раздраженными. Организм подаст сигналы о том, что что-то не так, например, через головные боли. Козероги потеряют энтузиазм к работе и почувствуют, что она больше не приносит удовлетворения. Им стоит замедлиться и позаботиться о своем восстановлении, чтобы войти в октябрь с лучшим настроем.

Рыбы

На этой неделе Рыбам грозит ссора с любимым человеком. Они будут много трудиться, в том числе в нерабочее время, пренебрегая семьей и дружескими контактами. Из-за слишком большого количества обязанностей Рыбы начнут злиться, что отразится на атмосфере в их отношениях. Вместо того, чтобы срываться на партнере, лучше спокойно поговорить с ним о своих чувствах. Также попытайтесь понять, как уменьшить нагрузки на работе, иначе все планы на будущее рухнут.

Весы

В конце сентября Весов ждут большие расходы. Не исключено, что они потеряют контроль над своими финансами и будут беспокоиться о том, как свести концы с концами. Весам следует избегать импульсивных покупок, особенной вещей, которые в данный момент не нужны. Чтобы подобное не повторилось в следующем месяце, стоит подготовить план расходов на октябрь и придерживаться его.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.