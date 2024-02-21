Три знака зодиака ждут большие проблемы в конце февраля: их планы могут быть разрушены

Конец февраля 2024 года станет нестоящим испытанием для трех уроженцев зодиакального круга, которым судьба преподнесет неприятные сюрпризы. По словам астрологов, в списке Водолеи, Стрельцы и Тельцы.

Водолей

Водолей получит послание, которое пошатнет его уверенность в себе. Кто-то близкий его сердцу объяснит, что он чувствует и чего боится. Эти слова очень обидят уроженцев знака, и они будут долго думать над ответом. Возможны сожаления и слезы. Как только первоначальный шок пройдет, Водолей попытается все исправить, но будет поздно. Ему придется кардинально пересмотреть взгляды.

Стрелец

Стрельцу предстоит спор с человеком, которого он уважает и которому доверяет. Кто-то из близких скажет ему горькие слова правды. В ходе ссоры всплывут вещи из прошлого, которые до сих пор вызывают сильные эмоции. Реакция с обеих сторон будет бурной и полной сожаления. Никто не захочет сдаваться. У Стрельца два выхода – он возьмет на себя часть вины или разорвет связь. То, что он выберет, сильно повлияет на его дальнейшую судьбу.

Телец

Тельцу в конце февраля предстоит серьезный разговор со своими близкими. Многие проблемы, которые были скрыты, теперь выйдут на свет. Телец, возможно, окажется в шоке, поскольку не осознавал, что его приверженность работе и хобби оказала такое сильное влияние на членов семьи. Он услышит о себе много слов, которые могут его задеть. Однако у него есть шанс исправить свои ошибки. Горькие слова правды подействуют как ведро холодной воды, вылитое прямо на голову.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.