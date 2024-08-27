Три знака зодиака ждут плохие новости до конца недели: их планы рухнут

Неделя до 1 сентября 2024 года окажется непростой для трех уроженцев зодиакального круга, которые столкнутся с множеством трудностей. По словам астрологов, в зоне риска Девы, Рыбы и Тельцы.

Их планы могут рухнуть в один миг, к тому же возникнут неожиданные финансовые проблемы. Некоторые столкнутся с разногласиями внутри семьи, другие вступят в конфликты с коллегами по работе. Читайте детальнее!

Дева

У Дев возникнут проблемы на работе и в семьи. Их прямота и слишком практичный подход к жизни часто приводят к недоразумениям. На этой неделе слова уроженцев знака могут быть истолкованы неверно, что приведет к ссоре в ближайшем окружении.

Рыбы

Для Рыб это тоже будет непростое время. Ранее спокойные и уравновешенные, они могут вдруг оказаться в сложной ситуации, из которой не смогут выйти победителями. Уроженцев знака обвинят в том, чего они не совершали. Их друзья не помогут им, как они ожидают. В результате Рыб ожидают трудные дни на работе.

Телец

Тельцы, известные своим сильным характером и лидерскими качествами, могут столкнуться с неожиданными расходами. Хотя они по натуре бережливы, эта неделя может принести им финансовые трудности. Уроженцам знака придется затянуть пояса и переосмыслить свои недавние расходы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.