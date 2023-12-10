У них будет не один брак: названы самые переменчивые в любви знаки зодиака

Некоторые люди, вступая в брак, твердо уверены, что проведут всю свою жизнь с партнером. Другие же очень переменчивые, поэтому часто бросаются в поиски новой любви, даже если состоят в отношениях. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Тельцах, Раках, Весах, Рыбах.

Овен

Овен известен своей страстной и пламенной натурой. Он решителен, настойчив и не боится брать на себя инициативу в романтических отношениях. Уроженцы знака спонтанны и часто удивляют своих партнеров неожиданными жестами. Они любят приключения и новые впечатления. Овны – прирожденные романтики, поэтому могут вступать в брак несколько раз за свою жизнь в поисках единственной и неповторимой.

Телец

Тельцами управляет Венера, планета любви, что делает их от природы романтичными. Если им не хватает чувственности и стабильности в нынешних отношениях, они будут искать это в другом союзе. Телец готов потратить время на то, чтобы построить крепкую эмоциональную связь со своим партнером. Уроженцы знака ценят в жизни все прекрасное и любят баловать своих близких. Если отношения не дают того, чего они хотят, готовы начать все сначала.

Рак

Раки эмоциональны и заботливы. Они могут вступать в брак несколько раз в жизни, потому что серьезно относятся к отношениям. Уроженцы знака хотят стабильности и безопасности. Они чутки и интуитивны, часто чувствуют потребности и желания своего партнера, не говоря ни слова. Раки создают теплую, любящую атмосферу, которая заставляет их партнера чувствовать, что он находятся в безопасной гавани.

Весы

Весы известны своим балансом и гармонией. После расставания они быстро начинают новые отношения. Уроженцы знака обладают природной харизмой, которая привлекает окружающих. Способность Весов видеть обе стороны ситуации делает их отличными коммуникаторами. Они решают конфликты с добротой. Им нравится создавать красивую и романтическую обстановку. Природная харизма и грация Весов делают их мастерами романтики. Брак, возможно, не так важен для них, но они могут сделать это ради своего партнера.

Рыбы

Рыбы – мечтатели и идеалисты. Зачастую первые браки могут оказаться неудачными, потому что Рыбы в них еще слишком много учатся, мечтают и идеализируют. Уроженцы знака невероятно чуткие и понимающие, но их главный недостаток – слишком много фантазий об идеальных отношениях. Они могут несколько раз в жизни менять партнеров, но только в старости понимают, что идеальных людей не бывает.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.