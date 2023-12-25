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Астрология и гороскопы

Удача будет на их стороне! 2024 год принесет большое счастье пяти знакам зодиака

Анастасия Крыщук

Удача будет на их стороне! 2024 год принесет большое счастье пяти знакам зодиака

2024 год сулит большие перемены пяти уроженцам зодиакального круга – их ждут исключительно хорошие новости. По словам астрологов, в списке счастливчиков Стрельцы, Водолеи, Овны, Львы и Тельцы. Вот что их ждет!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

2024 год принесет Стрельцам положительные изменения и новые возможности. Уроженцы знака будут полны сил и оптимизма, чтобы покорить самые смелые вершины, и у них все получится. Одинокие смогут обрести любовь, даже если давно разочаровались в людях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Перед Водолеями откроются большие возможности в 2024 году. Креативность и уникальный подход к ситуациям позволят уроженцам знака проявить себя в профессиональной сфере и совершить карьерный рывок. Кроме того, одиноких так сразит стрела Амура, что они задумаются о браке.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны начнут год с большой энергией и решимостью. Уроженцам знака поступит деловое предложение, которое сулит большие доходы, и этот шанс нельзя упустить. Также год будет богатым на полезные знакомства и увлекательные путешествия.

Лев (23 июля – 22 августа):

Для Львов 2024 год может стать периодом развития и успеха. Повышение уверенности в себе и способности привлекать внимание окружающих позволят уроженцам знака достичь всего, о чем они только мечтали. Их ждет настоящий успех.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы смогут наслаждаться стабильностью в личной и профессиональной жизни. 2024 год принесет успех благодаря последовательной работе. Уроженцы знака смогут продвинуться по карьерной лестнице и увеличить доходы в разы. Им будут завидовать многие!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы