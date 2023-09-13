Удача не покинет их! Звезды сулят богатство 'избранным' знакам зодиака в сентябре

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как дата рождения влияет на ваше финансовое положение? Астрологи утверждают, что в сентябре значительно увеличить свои доходы и совершить карьерный рывок смогут только три знака зодиака. Удача улыбнется Львам, Весам и Стрельцам.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, не будут знать нужды ни в чем – их банковский счет пополнится значительной суммой, что придаст уроженцам знака уверенности в завтрашнем дне. Причем им не придется трудиться сверхурочно или прилагать особенные усилия: Львы могут получить наследство или щедрый подарок от близких. Также откроются перспективы карьерного роста на работе.

Весы

Все старания Весов на работе наконец принесут результат, за которым последует карьерный рост и щедрое вознаграждение. Более того, старые инвестиции дадут прибыль. Это хороший месяц для реализации планов по покупкам и размышлений о будущем. Однако избегайте сделок с высоким уровнем риска и чаще прислушивайтесь к своей интуиции.

Стрелец

Удача будет на стороне Стрельцов – они получат повышение по службе, за которым последует рост зарплаты. Также возможна выгодная смена работы, но для этого придется рискнуть и принять вызовы, связанные с деятельностью в новой компании. Рост доходов позволит уроженцам знака приобрести недвижимость, о которой он давно мечтали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.