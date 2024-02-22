Умеют играть на эмоциях! Названы главные обманщики по знаку зодиака

Некоторые люди легко умеют играть на эмоциях, хотя и производят впечатление чрезвычайно искренних. По словам астрологов, главными обманщиками по знаку зодиака можно назвать Водолеев и Козерогов. Читайте детальнее!

Водолей

Хотя на первый взгляд может показаться, что люди этого знака зодиака чрезвычайно милы и нежны, под дружелюбной внешностью они скрывают свою холодную и расчетливую натуру. Водолеи любят крутить и менять факты, чтобы кого-то обмануть. Благодаря умению анализировать и замечать детали они могут придумать идеальный сценарий для любой ситуации.

Люди этого знака зодиака думают, что они не делают ничего плохого, поскольку совершают лишь мелкие мошенничества. Однако они не осознают, насколько важна честность. Их поведение сильно влияет на их отношения с близкими, которые быстро понимают их образ действий.

Козерог

Люди этого знака зодиака чрезвычайно расчетливы и высокомерны. Проблема, однако, в том, что они не осознают своих недостатков, поэтому не обращают внимания на то, что слова, которые они говорят, и их поведение могут кого-то очень сильно задеть. Козерогов часто обвиняют в интриге.

Это неудивительно, ведь люди этого знака зодиака могут врать, не задумываясь. Более того, стоит помнить, что если им придется исказить реальность или оклеветать кого-то ради достижения собственной выгоды, они сделают это независимо от последствий. Даже ценой потери лучшего друга или любви всей жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.