Упрямые, несносные, эгоистичные: названы самые невыносимые знаки зодиака

Некоторые люди обладают сложным характером, из-за чего с ними трудно найти общий язык. По словам астрологов, самыми невыносимыми можно назвать Овнов, Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов.

Овен

После дня, проведенного с Овном под одной крышей или на работе, вам захочется сбежать или вылить ему на голову ведро холодной воды. Упрямый, несносный, он готов на все ради своей цели. Овен не сдастся, даже если совершенно не прав – его не переспорить.

Телец

Телец любит быть умнее других, даже если это не так. Слушая его, кажется, что он настолько совершенен, что остальным даже не разрешается сидеть или стоять рядом с ним. Сожительство с Тельцом трудное – вы найдете общий язык, если у вас есть возможность отдохнуть от него, отправившись в какой-нибудь отпуск.

Лев

Если вы не сможете повторять одно и то же, жизнь со Львом станет невозможной. Он любит постоянно хвалить себя и хочет слышать это и от других. И это еще не все – он очень требовательный..

Скорпион

Как бы Скорпионов не хвалили, жизнь с ними диаметрально противоположная. Они быстро обижаются, несносны, упрямы и рады готовы в эмоциях сделать что-нибудь, что может навредить другим.

Козерог

Козерог сведет вас с ума своими постоянными придирками. Жесткий характер и постоянные попытки устроить все по своему (неприемлемому для других!) вызывают множество конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.