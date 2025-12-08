Вкусный украинский банош с грибами: рецепт

Друзья, сегодня у нас блюдо, которое я называю настоящим украинским comfort food.

Ингредиенты для баноша:

• Кукурузная крупа - 90 г

• Сметана - 250 г

• Молоко – 250 г

• Вода – до 100 мл

• Соль – 1 ч. л.

• Черный перец – ⅓ ч. л.

• Сало или копченое поджаренное — для шкварок

Грибная подлива:

• Белые грибы – 400 г

• Лук – 1 шт

• Чеснок - 2 зубца

• Масло растительное — 2 ст. л.

• Сливочное масло – 30 г

• Сливки 33% - 50 мл

• Сметана – 3 ст. л.

• Вода – 50 мл

• Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления баноша:

1. В кастрюле соедините сметану и молоко. Нагрейте почти до кипения.

2. Тонкой струйкой всыпайте крупу, постоянно помешивая венчиком.

3. Добавьте соль и перец. Варите на слабом огне 10-15 минут.

4. Если каша загустела – подливайте немного воды, пока крупа не станет мягкой.

5. Обжарьте шкварки до хрустящего состояния.

Грибная подлива:

1. Измельчите лук и чеснок.

2. Грибы промойте и нарежьте кусочками.

3. На сковороде разогрейте растительное масло с маслом.

4. Добавьте лук и чеснок, через минуту – грибы. Тушите 10 минут, пока жидкость испарится.

5. Добавьте сливки, сметану, воду и соль. Тушите еще 2–3 минуты до кремовой консистенции.

6. Выкладывайте теплый банош в тарелку, сверху добавляйте грибную подливку и хрустящие шкварки.