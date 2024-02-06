Все будет против них: три знака зодиака ждут большие проблемы в феврале

Ближайшее будущее не для всех будет светлым – три знака зодиака испытают на себе все тягости обрушившихся внезапно проблем. Если они не смогут избавиться от негатива, то навлекут на себя новые неприятности и только подольют масла в огонь. Вот кто в списке!

Телец

В феврале Тельцам грозит череда неприятностей. Они потеряют деньги, на работе что-то пойдет не так, а дома возникнут ссоры. Все это заставит уроженцев знака почувствовать себя полными неудачниками, что перерастет в враждебность и злобу. Тельцам стоит задуматься о своих поступках и словах, иначе последствия будут печальными.

Дева

Дев ждут значительные разочарования в профессиональных или любовных делах. Чаша горечи со временем переполнится, и это вызовет множество негативных эмоций. Уроженцы знака решат добиться успеха во что бы то ни стало или полностью откажутся от всех нынешних норм поведения. Это грозит большими скандалами.

Скорпион

В феврале у Скорпионов сложится впечатление, что все против них. Даже незначительные неудачи начнут создавать ауру разочарования. Негативные эмоции перерастут в желание мести или ревность по отношению к другим. Скорпион – знак, который может быть безжалостным, поэтому лучше держаться подальше от него и уважать его границы. Но этот месяц для него действительно будет тяжелым.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.