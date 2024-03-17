Все пойдет под откос: назван знак зодиака, который ждут большие проблемы в марте

Март часто ассоциируется с обновлением и радостными переменами, однако он окажется достаточно трудным для одного знака зодиака. Его ждут испытания, которые закалят характер, но доставят много неприятностей. По словам астрологов, речь идет о Девах.

Оппозиция Солнца в Рыбах с Черной Лилит, проходящей через ваш знак, может привести к тому, что эмоции выйдут из-под контроля. Уроженцы знака столкнутся с большей критикой или недопониманием на работе или в отношениях.

Черная Лилит, также называемая Черной Луной, является символом темной и скрытой стороны человеческой психики. В астрологии эта загадочная точка на небе имеет сильное метафизическое значение и трудна для понимания, скрывая свои тайны глубоко в нашем бессознательном.

Когда Черная Лилит проходит через знак Девы, она определенным образом влияет на наши энергии. Дева, ориентированная на детали, порядок и критику, под влиянием транзита Черной Лилит может испытывать усиление резкого взгляда на себя и других. Это может проявляться в повышенной склонности к самокритике, что может привести к крайним эмоциям и низкой самооценке. Отношение к другим также может стать более жестким, с тенденцией судить, критиковать или даже преследовать за допущенные ошибки.

В вашей личной и профессиональной жизни переход Черной Лилит через знак Девы может принести видимые изменения. На личном уровне вы можете чувствовать большую потребность задавать себе сложные вопросы об отношениях. Возможно, у вас возникнет желание переоценить то, что для вас важно и кем являются люди, с которыми вы хотите разделить свою жизнь.

В профессиональной жизни прохождение Черной Лилит через Деву может привести к тому, что любая критика или конфликт будут восприниматься с непропорциональной силой, как если бы все было видно в кривом зеркале. Не исключено, что даже конструктивное внимание со стороны начальства или коллег будет воспринято как личностная атака, что приведет к снижению мотивации и самооценки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.