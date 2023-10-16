Вы будете удивлены! Что отбирает жизненную энергию у знаков зодиака

Каждый знак зодиака обладает уникальной энергией, которая управляет действиями, эмоциями и здоровьем, утверждают астрологи. Однако некоторые факторы могут привести к чрезмерному использованию этого ресурса, вызывая чувство утомления, разочарования или печали. Читайте детальнее!

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Огненные знаки с рвением стремятся достичь своих целей. Они полны энергии, но некоторые вещи могут их ослабить. Практичность и ответственность могут быть для них трудными, потому что они не любят чувствовать себя сдержанными. Их желание достичь своих целей часто настолько сильно, что они могут пренебрегать повседневными, мирскими делами.

Терпение, самодисциплина, настойчивость, осторожность и расчетливость также не являются сильными сторонами огненных знаков. Внедрение этих качеств в их жизнь может стать проблемой, снижающей их энергию. Огненные знаки по своей природе спонтанны и импульсивны, поэтому они могут чувствовать себя ограниченными и подавленными, когда им необходимо проявлять сдержанность и осторожность.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Земным знакам свойственен практичный подход к жизни и сильная тяга к материальному. Заземленные и принципиальные, они прочно укоренены в физическом мире и черпают энергию из стабильности. Визуализация, рационализация и стремление к интеллектуальному исследованию, могут быть для них утомительными, поскольку это знаки, предпочитающие конкретность и прямоту.

Вербализация и потребность в отношениях также могут оказаться обременительными для тех, кто по своей природе более замкнут и эгоцентричен. Коммуникабельность и любопытство могут дополнительно истощить их энергию.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолей

Воздушные знаки движимы интеллектуальными концепциями и социальными идеалами. Они руководствуются логическим мышлением и от природы любопытны. Эти знаки имеют тенденцию выступать в качестве мостов, соединяющих различные взгляды и точки зрения.

Эмоциональное погружение в прошлый опыт или эмоциональное участие в жизни других людей может быть для них утомительным. Воздушные знаки от природы ориентированы на будущее и предпочитают держать свои чувства на расстоянии, а не отвлекаться на них. Слишком сильное эмоциональное ожидание может ошеломить их, вызывая усталость и упадок энергии.

Водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы

Водные знаки мотивированы глубокими эмоциональными стремлениями и желаниями. Они черпают энергию из сильных эмоциональных переживаний и близких отношений с другими людьми. Способность сопереживать и склонность к глубокому интуитивному восприятию – их сильные стороны.

Водные знаки больше всего ориентированы на внутренний мир. Импульсивное поведение, экспансивность и нетерпение могут истощить их энерги. Водные знаки очень чутко чувствуют мир, из-за чего могут быть подвержены слишком сильным реакциям, как положительным, так и отрицательным. Им может быть трудно вынести грубую честность, отсутствие такта, контроля или шум, поскольку они по своей природе деликатны и чувствительны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.