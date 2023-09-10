Выберите персонажа на картинке – и узнайте свое место в обществе. Психологический тест

Blob Tree – один из самых известных психоэмоциональных тестов в мире. Все очень просто. Выберите одного из персонажей рисунка. Таким образом, вы сможете узнать немного больше о своих эмоциях и своем месте в обществе.

Персонаж номер 1, 3, 6 или 7

Люди, выбравшие этих персонажей, преследуют свои цели, невзирая на препятствия. Они преодолевают все трудности, идут вперед и не зацикливаются на допущенных ошибках.

Персонаж номер 2, 11, 12, 18 или 19

Люди, выбравшие персонажей под номером 2, 11, 12, 18 или 19, общительны и дружелюбны. Они рады поговорить с другими людьми и дать хороший совет, помочь кому-то в любое время.

Персонаж номер 4

Люди, выбиравшие этого персонажа, хотят без особых усилий добиться успеха и признания.

Персонаж номер 5

Его выбирают те, кому не хватает жизненных сил, кто в данный момент чувствует себя плохо, а запасы энергии на исходе.

Персонаж номер 8

Этого персонажа выбирают замкнутые люди, которым сложно сконцентрироваться на работе.

Персонаж номер 9

Этот выбор делают люди общительные и любящие приключения.

Персонаж номер 10 или 15

Люди, выбравшие этих персонажей, быстро адаптируются к изменениям и хорошо приспосабливаются к новой обстановке.

Персонаж номер 13 или 21

Люди, выбравшие этих персонажей, закрытые и избегающих контактов с другими.

Персонаж номер 14

Люди, сделавшие такой выбор, находятся на грани эмоциональной пропасти, страдают депрессией или переживают внутренний кризис.

Персонаж номер 16 или 17

Людям, выбравшим персонажей 16 или 17, надоело помогать другим. Они сами нуждаются во внимании и заботе.

Персонаж номер 20

Люди, выбравшие этого персонажа, обладают высокой самооценкой. Они прирожденные лидеры и хотят, чтобы к их советам прислушивались и учитывали их мнение.

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