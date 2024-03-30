Выглядят слабыми, но сильны: названы знаки зодиака с 'ангельским' сердцем

Сострадание, сопереживание, умение ценить других людей и сила духа – это черты характера, которыми обладают немногие. По словам астрологов, людьми с ангельским сердцем можно назвать всего пять уроженцев зодиакального круга.

Тельцы отличаются превосходной эмоциональной устойчивостью, что делает их прирожденными лидерами. Они хорошо работают под давлением, в том числе и времени. В их случае главную роль играет сила Луны, дающая впечатляющую душевную силу, спокойствие и самообладание.

Многие люди воспринимают Весов как Скорпионов. Но это ложное впечатление – Весы далеко не двуличны, в чем часто обвиняют Скорпионов. Они олицетворяют баланс, мир, дипломатию и неприятие конфликтов. Они хорошо решают проблемы и дисциплинированы, особенно когда их цель – обеспечить счастье себе и окружающим.

Третий знак – Дева – знак чрезвычайно сострадательный и понимающий других. Уроженцам знака свойственна чувствительность и честность.

Четвертый знак – Овен, которого могут воспринимать как незрелого или эгоистичного человека. Однако он прекрасно знает, как выразить сострадание тем, кто в нем нуждается.

Козероги, управляемые Сатурном, сильны и властны по отношению к миру, и никто никогда не узнает, насколько глубоко сострадателен этот знак. Уроженцы знака быстро становятся милыми, нежными и дружелюбными, когда этого требует ситуация.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.