Запеченная утка с яблоками: идеальный новогодний рецепт

Мой любимый праздничный рецепт, который легко приготовить и всегда вкусно.

Готовим:

Запекать утку нужно плотно закрытой в гусятнице или под фольгой, чтобы не пересохла.

Требуется:

1 утка (2,2 кг)

70 г горчицы

80–90 г меда

6–7 зеленых яблок (лучше Семиренко)

7 небольших картофелин

Соль 26 г, черный и ароматный перец, сухой чеснок, подкопченая паприка, кориандр, мускат, по желанию

Утку промываю, обсушиваю, обжигаю, удаляю остатки перьев, отрезаю третью фалангу крыла. Натираю солью и специями.

Яблоки чищу и режу дольками.

Мед смешиваю с горчицей, добавляю яблоки и фарширую утку. Остатком меда натираю сверху. Хорошо поставить мариноваться на ночь или хотя бы на пару часов.

Перед приготовлением достаю из холода. На дно гусятницы кладу картофель и корни. Сверху – утку и остатки яблок, поливаю маринадом. Можно добавить 70 г вина или воду. Закрываю пергаментом и крышкой.

В духовку 180 градусов на 1 час, затем 120 градусов и еще на 3 часа.

Открываю фольгу, поливаю соком и подрумяниваю при 200–220 градусах к корочке.

Готовую утку достаю, снимаю лишний жир и подаю

Советы:

Можно добавить зерновую горчицу.

Запекать можно в любой форме, главное – плотно накрыть.

Если готовите днем, а подача вечером оставьте утку в духовке на 75 градусов плотно закрыв. Она будет горячей и очень нежной.

Для максимальной сочности можно совершить пресолтинг: сутки в воде с солью (на 1 л воды 50 г). Если добавляете овощи – тоже подсолите.