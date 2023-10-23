'Зеркальная' дата 23.10.2023 разрушит планы четырех знаков зодиака: это станет для них ударом

"Зеркальная" дата 23.10.2023 принесет большие проблемы четырем уроженцам зодиакального круга – они столкнутся с вызовами, которые способны разрушить все планы. По словам астрологов, в зоне риска Львы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы.

Лев

Львы будут бунтовать и начнут противостоять любому, кто говорит или делает что-то не так. Это может привести ко многим конфликтам, о которых уроженцы знака потом будут сожалеть. Им грозят неприятности на работе и ссоры со второй половинкой, которые даже могут привести к разрыву отношений.

Стрелец

Стрельцы почувствуют себя уставшими – им нужен небольшой отдых и возможность восстановиться, ведь следующий месяц будет для них по-настоящему напряженным. Уроженцы знака хотят развлечься и зарядить батарейки, но к ним обратятся за помощью близкие люди. Стрельцам придется снова на время забыть о себе решать чужие проблемы.

Водолей

Водолеи поймут, что не на все события в жизни могут повлиять. Новости, которые получат уроженцы знака, заставят их менять планы и задуматься о том, правильный ли путь выбран. Возможны и финансовые проблемы, так что Водолеям стоит быть внимательными и тщательно расплановать бюджет.

Рыбы

Рыбы слегка отойдут в тень, в такой ситуации им будет очень хорошо и комфортно. Они начнут ценить каждый момент своей повседневной жизни, но вдруг разразится скандал, которого не ожидали. Рыбам придется бороться за свое мнение, и это дастся очень дорогой ценой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.