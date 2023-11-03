Женщины этих знаков зодиака обладают великолепной интуицией: от них не скрыть ничего

Некоторые женщины обладают настолько сильной интуицией, что могут легко предвидеть развитие событий и "читать" мысли собеседника, что позволяет избежать многих неприятностей. По словам астрологов, такой дар имеют Девы, Скорпионы и Овны.

Дева

Дева – настоящая "ведьма". Всего одного ее взгляда достаточно, чтобы люди выполнили ее просьбы и попали под чары. Она может разгадать намерения кого угодно в мгновение ока. Дева – прекрасный психолог, и если она выберет эту профессию, то достигнет больших успехов Но это касается только женщин. Мужчины-Девы такими способностями не обладают.

Скорпион

Скорпионы даже не скрывают, что обладают магическими способностями. Они часто притворяются скромными и очень милыми, но будьте осторожны, ведь они могут строить козни за спиной. Такие женщины умело пользуются своей интуицией и могут манипулировать другими, если захотят. Скорпионы могут заниматься гаданием или ясновидением.

Овен

У Овнов экстрасенсорные способности в крови. Проблема в том, что они редко это знают, а еще чаще не верят в колдовство. Потому что уроженки знака очень приземлены и конкретны. Однако, если они осознают свой дар, смогут получить множество преимуществ. Овны обладают отличной интуицией, которая спасает их от многих бед.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.