Женский гороскоп: какой цвет волос лучше всего подойдет каждому знаку зодиака

Осень – время перемен, когда многим хочется "оживить" образ. На помощь могут прийти советы астрологов, которые рассказали, какой цвет волос лучше всего подойдет каждому знаку зодиака. Читайте детальнее!

Овен

Овнами управляет планета Марс, им нужен цвет, который поднимет уверенность в себе на новый уровень. Поэтому выберите насыщенный красный или бордовый цвет.

Телец

Уроженцы знака трудолюбивы, страстны и настойчивы. Каштановый цвет отражает их индивидуальность.

Близнецы

Близнецами управляет планета Меркурий, они известны своей многогранностью, импульсивностью и умением воспользоваться любой возможностью. Можно смело выбирать оттенки блонда.

Рак

Раки известны своей чувствительной, эмоциональной и творческой натурой. Их идеальный цвет волос – коричнево-золотые оттенки.

Лев

Львы очень уверены в себе и амбициозны. Им стоит выбирать медовые тонами или блонд.

Дева

Девы известны своим чувством ответственности, находчивостью, терпимостью и здравым смыслом. По своей природе они могут быть немного застенчивыми, поэтому важно выбирать цвет со светлым отблеском, а не темный.

Весы

Весы веселые и гармоничные. Бледно-голубой или розовый оттенок волос будут держать их в тренде.

Скорпион

Интуитивные, сдержанные и загадочные Скорпионы обладают сильным характером. Интенсивно-красный, темно-каштановый или ярко-платиновый блонд – лучший выбор.

Стрелец

Энергичные, уверенные в себе и щедрые Стрельцы любят вдохновляющие вещи. Им стоиит выбрать аметистово-каштановый цвет волос со слегка мягким фиолетовым оттенком.

Рыбы

Рыбы обладают сложным характером, они мечтатели, но заботливые и эмоциональные. Им подойдут темно-каштановые оттенки.

Козерог

Козероги сдержанны, вдумчивы и аналитичны. Они могут смело выбирать оттенки каштанового с тонкими бликами, то есть отчетливо светлыми небольшими прядками.

Водолей

Водолеи известны своей творческой, вдохновляющей и чувствительной натурой. Уроженцы знака смелы, никогда не боятся перемен и всегда готовы справиться с трудными ситуациями. Характер и индивидуальность этого знака прекрасно подчеркивают розовое золото, синие и черные тона.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.