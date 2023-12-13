Женский гороскоп на Новый год: какой макияж сделать, чтобы привлечь удачу

Рождество – волшебное время, когда можно позволить себе больше экстравагантности. Астрологи рассказали, какой макияж сделать, чтобы привлечь удачу и почувствовать себя особенной!

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для энергичных и смелых Овнов идеальным вариантом станет выразительный макияж глаз. Выбирайте красные тени и золотые акценты, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Не забудьте о подводке для глаз, которая придаст образу смелости.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы ценят элегантность и классику. Поэтому изысканный макияж станет идеальным выбором. Нежные золотые или коричневые тени для век в сочетании с телесной помадой – хит для этого знака.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы известны своей переменчивостью и креативностью. Поэтому выбирайте макияж, который позволит вам выразить два разных аспекта вашей личности. Это может быть игра контрастов – один глаз в теплых, другой в холодных тонах или асимметричная подводка.

Рак (21 июня – 22 июля)

Романтичным и чувствительным Ракам идеально подойдет нежный и свежий макияж. Выбирайте жемчужные тени и румяна, которые подчеркнут вашу естественную красоту. Выделить губы можно с помощью нежного блеска для губ.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы любят быть в центре внимания, поэтому их макияж должен быть не менее эффектным. Выбирайте интенсивные и блестящие тени для век, например, золотого или медного оттенка. Добавьте яркую красную помаду.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Практичные и организованные Девы будут чувствовать себя лучше всего в тщательно сделанном, но не слишком бросающемся в глаза макияже. Выбирайте матовые тени нейтральных оттенков и нежные румяна. Подчеркните губы телесной помадой или нежным блеском для губ.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для Весов, ценящих гармонию и баланс, идеальным будет сбалансированный макияж. Комбинируйте нежные тени с небольшим количеством блесток, например, с серебряными акцентами. Выделите губы слегка блестящей помадой естественного оттенка.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Загадочные Скорпионы могут выбирать глубокие, насыщенные цвета – тени для век темно-сливового или насыщенного темно-синего цвета и матовую темную помаду.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Женщины-Стрельцы, любящие приключения и открытия, могут экспериментировать с цветами. Выбирайте смелые, яркие тени для век – например, бирюзовые или фиолетовые. Оставьте губы естественными, деликатно подчеркнутыми бальзамом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для серьезных и дисциплинированных Козерогов идеальным будет элегантный, но не слишком провокационный макияж. Выбирайте матовые тени серых или коричневых оттенков и нежные румяна. Аккуратно выделите губы помадой естественного оттенка.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Нестандартным и оригинальным Водолеям прекрасно подойдет креативный и неповторимый макияж. Вы можете выбрать неожиданные цветовые сочетания или необычные применения теней. Экспериментируйте с цветами и формами!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Чувствительным и интуитивным Рыбам идеально подойдет нежный и неземной макияж. Выбирайте пастельные, перламутровые тени и нежный блеск для губ. Вы можете добавить немного блеска, чтобы подчеркнуть свою мечтательную натуру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.