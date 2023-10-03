Женский психологический тест: выберите бабочку на картинке – и узнайте о себе больше

На картинке шесть разных бабочек. Каждая из них красочная и красивая, но все совершенно разные. Выбирайте ту, которая вам больше всего нравится, и вы узнаете о себе больше.

Бабочка №1

Вы необыкновенная женщина, выделяющаяся из толпы. Вы любите приключения, вызовы, действуете нестандартно. Мужчины любят вашу компанию, потому что с вами никогда не бывает скучно. При этом вы покладистый человек, не любите конфликтов и споров, у вас много друзей.

Бабочка №2

Женщина, которая любит вызовы. Мужчинам нравятся острые ощущения, которые они всегда получают с вами. Вы можете заниматься экстремальными видами спорта, вам не страшны никакие приключения. К сожалению, хотя мужчины и обожают вас, многие боятся к вам приближаться, опасаясь, что не оправдают ваших ожиданий. Вы очень независимый человек.

Бабочка №3

Застенчивая женщина. Вы часто недооцениваете себя и не можете быть напористой. Обычно вы молчите в больших группах людей, не любите выступать публично. У вас нет больших ожиданий от партнера, вы принимаете то, что он вам предлагает. Вы способны ладить в отношениях, хотя иногда это происходит за ваш счет.

Бабочка №4

Романтическая женщина. Вы смотрите на жизнь с оптимизмом и в каждой ситуации ищете позитив. Мужчины любят таких женщин, потому что они не агрессивны, не давят, требуют только внимания и любви, но делают все с большим изяществом. Вы мечтаете о большой любви, об отношениях на всю жизнь, но иногда это делает вас слишком доверчивыми.

Бабочка №5

Железная леди. Вы настойчивы, умны и точно знаете, чего хотите. У вас есть своя жизнь, свои мечты и цели, к которым нужно стремиться. Вы не ждете появления принца на белом коне, который решит ваши проблемы и исполнит любое ваше желание. Вы не проявляете слабости, особенно по отношению к партнеру. Вас не интересуют отношения, в которых вы будете чувствовать себя порабощенными.

Бабочка №6

Чувственная женщина. Вы очень привлекательны для мужчин и при желании можете прекрасно использовать это в своих целях. Мужчины любят таких девушек, потому что вы заставляете их чувствовать себя желанными. Вам нравится инициатива в жизни и в спальне. Вы знаете свои женские сильные стороны. Вы не боитесь жизни, можете справиться с любой ситуацией.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.