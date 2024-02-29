Золотое время! Названы самые удачные дни в марте 2024: особенно повезет некоторым знакам зодиака

Март 2024 года пройдет под вибрацией нумерологического числа 2, утверждают астрологи. По их словам, это означает, что баланс и мир, в которых так нуждались многие из нас, вернутся. Это позволит сосредоточиться на самом важном и оценить предстоящие перемены.

Самыми счастливыми днями в марте будут:

7 марта – четверг;

9 марта – суббота;

10 марта – воскресенье;

26 марта – вторник;

27 марта – среда;

28 марта – четверг;

31 марта – воскресенье.

Энергия числа 2 поможет позаботиться об отношениях, дружбе и социальных контактах. Вселенная больше всего поддержит Рыб и Овна из-за их дней рождения, но есть и другие счастливчики:

7 марта принесет Девам приятные сюрпризы.

9 марта благоприятствует отношениям Овна и Козерога.

10 марта – удачный день для путешествий Весов.

26 марта покажет новые возможности Близнецам.

27 марта даст энергию Рыбам и Овнам.

28 марта поможет Льву достичь своих целей.

31 марта – время исполнения желаний для Рыб и Весов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.