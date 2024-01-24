Звезды будут не на вашей стороне: назван худший день в 2024 году для всех знаков зодиака

2024 год будет полон позитивных сюрпризов, поскольку им управляет Солнце. Но у каждого знака зодиака найдутся плохие дни, причем в период, следующий сразу за хорошими. Читайте детальнее!

Овен – 2 апреля

Двойка – счастливое число Овна, но к сожалению, не в 2024 году. Накопившаяся негативная энергия скажется на всех людях этого знака. Овнам следует обратить особое внимание на то, что они говорят и с кем разговаривают.

Телец – 27 мая

В конце мая Телец может почувствовать себя немного перегруженным. Счастливая планета знака Юпитер движется в сторону Близнецов, оставляя Тельца в плохом состоянии. 27 мая 2024 года людям этого знака стоит оставаться дома – ненужные и бессмысленные взаимодействия могут их расстроить.

Близнецы – 24 марта

Во второй половине марта Близнецы почувствуют прилив любви, но это не обязательно означает счастливые моменты. 24 марта людям, рожденным под этим знаком, следует быть осторожными – если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Лучше сделать шаг назад и еще раз взглянуть на свою ситуацию.

Рак – 25 ноября

Конец года должен стать временем крайней осторожности для людей, рожденных под знаком Рака. Новое знакомство, завязавшееся 25 ноября 2024 года, может оказаться неудачным. Раки могут быть охвачены эмоциями, и это приведет к принятию неразумных решений. Дорогие Раки, риск разбитого сердца возрастает – будьте осторожны с тем, кому доверяете.

Лев — 27 августа

14 августа 2024 года ретроградный Меркурий перейдет из знака Девы в знак Льва, что принесет Льву неудачу в финансовом плане. 27 августа 2024 года будет момент самых больших проблем, но после него взойдет солнце.

Дева – 7 августа

Семерка – невезучая. В этом году Меркурий будет ретроградным в созвездии Девы с 5 по 7 августа 2024 года, и в этот день все, что задумают Девы, пойдет не так. Особенно в контексте работы. Поэтому следует быть особенно осторожными при принятии решений, ведь неправильный выбор имеет далеко идущие последствия.

Весы – 4 мая

Весы могут подготовиться к исключительно удачному году, может быть, помимо мая. Всему виной Марс, из-за которого люди этого знака почувствуют прилив негативной энергии. Майские выходные не окажутся особенно удачными.

Скорпион – 18 сентября

Во второй половине сентября Скорпиона затронут неприятные события из прошлого. 18 сентября будет особенно плохим – в этот день люди, рожденные под этим знаком, начнут испытывать сильную ностальгию, и печальное время продлится долго.

Стрелец – 9 декабря

Стрелец будет чувствовать себя чрезмерно возбужденным в свой сезон. 26 ноября Меркурий станет ретроградным в Стрельце и останется там до 15 декабря. В этот момент Стрельцам следует быть осторожными – многое может пойти не так (особенно во время путешествий), 9 декабря 2024 года людям этого знака следует оставаться дома.

Козерог – 21 января

21 января 2024 года началась новая эра в астрологии: Плутон перешел из Козерога в Водолей. Плутон меняет свой знак зодиака каждые 18-20 лет, а это значит, что должны произойти серьезные перемены. Козерог мог почувствовать, что терял почву под ногами.

Водолей – 19 июля

Июнь будет особенно хорош для Водолеев, но за ним последует не очень удачный июль. 19 июля люди, рожденные под этим знаком, могут переступить границы дозволенного и впоследствии пожалеть об этом.

Рыбы – 22 августа

В середине августа Рыбы почувствуют себя утомленными. Худшим днем для людей, рожденных под этим знаком, станет 22 августа, когда они станут чрезвычайно чувствительными. Чрезмерное раздражение нехорошо, особенно если оно беспочвенно. Не забывайте об этом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.