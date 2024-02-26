Звезды им сулят любовь и большие деньги! Названы главные счастливчики марта

Март 2024 года принесет большую удачу двум знакам зодиака, которые смогут забыть обо всех неприятностях и реализовать самые смелые мечты. По словам астрологов, в списке Рыбы и Весы.

Рыбы

Особенно успешными в первый месяц весны будут Рыбы. Удача им улыбнется, и их кошельки заметно потяжелеют. Повышение на работе, хорошо оплачиваемый проект или дополнительная работа позволят накопить средств и начать строить планы на будущее.

Рыбы почувствуют, что их жизнь не обязательно должна состоять только из обязанностей, работы и оплаты счетов. Они могут позволить себе немного расслабиться, смелее планировать свои развлечения и не принимать все как должное. Поездка в один из европейских городов, длительный отпуск или, может быть, техника вашей мечты? Какие бы Рыбы ни решили потратить средства, в марте их настроение обязательно улучшится.

Весы

Март также будет очень хорошим месяцем для Весов. Этот знак зодиака откроется любви и новым впечатлениям. Почувствовав прилив энергии, уроженцы знака запишутся тренинги или курсы, где смогут познакомиться с кем-то очень интересным. И отсюда всего лишь шаг до весеннего романа, а может быть, даже отношений, которые изменят их жизнь.

Пробежка в парке, занятия танцами, планирование перемен в саду или, может быть, регулярное посещение библиотеки? Рыбы точно найдут то, что доставит им удовольствие и позволит отвлечься от серой реальности. Благодаря этому март станет идеальным противовесом хмурым зимним месяцам, проведенным дома без особого общения с людьми и природой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.