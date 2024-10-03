Звезды сулят им счастье: названы семь идеальных пар по знаку зодиака

Совместимость характеров и интересов является крайне важной для построения долгосрочных отношений. По словам астрологов, всего есть семь пар по знаку зодиака, которых смело можно назвать идеальными. Читайте, кто в списке!

Овен + Стрелец

Огненная пара знаков зодиака, в совместимость которых многие не верят – а зря! Активный Овен обычно заинтригован любопытным Стрельцом. И Стрельцу в таких отношениях никогда не будет скучно: Овен полон энергии.

Стрелец + Близнецы

Такая пара никогда не устанет друг от друга. Стрельца привлекает эрудиция Близнецов, а Близнецам нравится непоседливость Стрельца. Этой паре интересно исследовать мир вместе! Два философа, которые привносят новые точки зрения в мировоззрение друг друга.

Водолей + Рыбы

Это пара новаторов. Несмотря на трудности, с которыми партнеры могут столкнуться в начале отношений, им никогда не будет скучно. Водолей любит тайны Рыб. Рыбам нравится оригинальность Водолея. Такая пара живет в своем мире, наслаждаясь обществом друг друга.

Рак + Телец

Комфорт – самое главное для такой пары. Рак помогает Тельцу обрести внутренний покой и принять свою эмоциональную сторону. Телец помогает Ракам достигать своих целей и поддерживать распорядок дня.

Скорпион + Рак

Сильная эмоциональная пара. Рака не пугает интенсивность энергии Скорпиона, и Скорпиону нравится, что Рак принимает его таким, какой он есть на самом деле. Для этой пары характерна особенно высокая сексуальная совместимость.

Весы + Козерог

Пара, которая на первый взгляд кажется несовместимой, но в этой паре идеальный баланс! Весы помогают Козерогам отвлечься от привязанности к материальным вещам и двигаться в сторону духовного развития. Козерог помогает Весам найти баланс между материальными и духовными началами.

Рак + Рак

Одна из лучших совместимостей в астрологии – сочетание двух Раков. Только в таком сочетании Раки чувствуют, что их полностью понимают и ценят. Телепатическая связь между партнерами крепнет с каждым днем. Конфликты в этой паре редки: даже причину найти сложно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.