Это необходимо контролировать: сколько раз в день кормить кота

Многие владельцы кошек задумываются, как правильно организовать питание своего любимца: сколько раз в день давать корм, можно ли оставлять пищу в миске и какой режим будет самым полезным. Ответ на этот вопрос не универсален, ведь учитывать нужно сразу несколько факторов — возраст животного, его состояние здоровья, вес, а также качество корма.

Об этом пишет Униан. Для стерилизованных и кастрированных кошек, а также для животных, склонных к набору веса, лучше всего давать пищу порциями не реже двух раз в день. Молодых кошек можно также кормить дважды, однако их порции должны быть больше, ведь организм активно растет. Пожилым котам, напротив, рекомендуют предлагать пищу чаще, но небольшими порциями. Беременным и кормящим кошкам, как и котятам, требуется от четырех до шести кормлений в сутки без жестких ограничений.

Важное значение имеет и качество корма: продукция премиум и супер-премиум класса более питательна, так что кошки дольше остаются сытыми.

Существует мнение, что можно оставлять корм в миске, чтобы животное само регулировало, когда есть. Ветеринары предостерегают от этого: влажный корм быстро портится, а сухой на воздухе теряет свои свойства и может навредить здоровью. Поэтому лучше предлагать свежие порции или, если это влажный корм, извлекать из холодильника и доводить до комнатной температуры.

Не менее важно обеспечить коту постоянный доступ к чистой и свежей воде – ее следует менять каждый день.

