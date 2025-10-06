Гости будут в восторге: рецепт консервированных помидоров с бархатцами на зиму

Вместо традиционных специй в этом рецепте используются ароматные цветы бархатцев, которые придают овощам особый вкус и нежный цветочный аромат. Главное преимущество — простота приготовления: стерилизация не нужна, так что процесс консервации становится значительно быстрее.

Об этом сообщает кулинарный канал YouTube.

Ингредиенты для одной двухлитровой банки:

помидоры – столько, сколько уместится в банке (лучше брать разного размера и цвета);

цветки бархатцев - примерно 11 штук (для литровой банки - 4-5);

перец чили – небольшой кусочек;

душистый перец - 2 горошины;

черный перец – около 10 горошин;

соль – 1 столовая ложка без горки;

сахар - 2 столовые ложки (можно с горкой);

уксус 9% - 50 мл (примерно 3 столовые ложки).

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Как готовить: Банки нужно тщательно вымыть с содой и высушить, стерилизация не обязательна. На дно уложите перец чили, ароматный и черный перец. Затем плотно заполните банку помидорами, чередуя их с цветками бархатцев.

Залейте овощи крутым кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 10–15 минут, чтобы помидоры прогрелись. После этого аккуратно слейте воду в кастрюлю – она станет основой для маринада. В банку с помидорами добавьте соль, сахар и уксус.

Слитую воду доведите до кипения и снова залейте помидоры доверху. Сразу закатайте банку, несколько раз осторожно переверните, чтобы растворились все специи, а затем поставьте ее крышкой вниз, укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения.

Такие помидоры прекрасно хранятся в погребе или в прохладном месте.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!