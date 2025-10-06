С ними всегда весело: топ самых игривых пород собак

Эти четвероногие не представляют жизни без движения, прогулок и общих приключений. Если вы любите активный отдых – эти породы созданы для вас.

Издание Parade Pets назвало семь пород собак, наиболее любящих активно проводить время со своими хозяевами.

Английский спрингер-спаниель Невероятно энергичные и игривые собаки. Они любят плавать, бегать, приносить предметы и делать новые трюки. Всегда готовы к действиям и отлично подходят для активных владельцев. Шелти (шелти-коли) Умные, общительные и очень подвижные. Эти собаки наслаждаются длительными прогулками и развязыванием головоломок. Шелти нуждаются в постоянном взаимодействии с хозяином и не любят сидеть без дела. Немецкая овчарка Овчарки – настоящие интеллектуалы среди собак. Они легко учатся, любят выполнять сложные задания и не терпят скуки. Идеальны для активных тренировок и общих занятий спортом. Пудель Несмотря на свою элегантность, пудели очень игривые и активные. Им нравятся интерактивные игры, прогулки и веселая учеба. Они быстро усваивают команды и любят быть в центре внимания. Бордер-коли Это настоящие спортсмены собачьего мира. Бордер-когда имеют огромный запас энергии, поэтому нуждаются в постоянных физических и умственных нагрузках. Лучше чувствуют себя рядом с активными собственниками. Лабрадор-ретривер Дружелюбны, жизнерадостны и неутомимы. Лабрадоры обожают бегать, играть с мячами или палками и отлично ладят с детьми. Они – идеальные собаки для семей, любящих активный отдых. Доберман Преданные, умные и эмоционально чувствительные собаки. Доберманы не только охранники, но и отличные компаньоны для игр. Они любят общую активность и быстро привязываются к своей семье.

Кстати, если вы только планируете завести собаку, следует выбирать породу, соответствующую вашему стилю жизни. Эксперты советуют обратить внимание на породы, легко поддающиеся обучению и хорошо приспосабливающиеся к новым владельцам.

