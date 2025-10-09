Лучшие друзья: топ пород собак, привязываемых к хозяину

Если вы планируете завести собаку, стоит заранее продумать, какую породу выбрать — некоторые животные особенно сильно требуют внимания и постоянного общения с людьми. Эксперты назвали породы, которые формируют глубокую эмоциональную связь с владельцами.

Об этом сообщает издание Express. Среди них венгерская выжла, известная своей преданностью. Эти собаки сначала выводились для работы с охотниками, поэтому привыкли быть рядом с человеком и тяжело переносят одиночество.

Лабрадоры-ретриверы – еще одна порода, которая не терпит изоляции. Они дружелюбны, нежны и всегда стремятся угодить хозяину. Их счастье — быть рядом с человеком, куда бы он ни пошел.

Не менее преданны бордер-коли — чрезвычайно умные и энергичные собаки. Они настолько привязываются к своим владельцам, что буквально сопровождают их по всему дому, нуждаясь и в физической, и умственной активности.

Миниатюрная мальтийская болонка обожает, когда ее берут на руки, гладят и разговаривают с ней. Такая собака тяжело переносит одиночество и часто лает, если хозяина нет дома.

Очень нежной и чувствительной породой является итальянская борзая. Эти собаки не терпят одиночества, всегда ищут тепло и уют, часто устраиваясь на коленях у хозяина.

Даже грозный с виду доберман на самом деле очень чувствителен и предан. Он быстро привязывается к своему человеку и тяжело переносит длинную разлуку.

Мопсы – настоящие "липучки". Им необходимо постоянное внимание, и они могут испытывать стресс, когда остаются сами.

Наконец, даже огромные немецкие доги, несмотря на свой размер и силу, оказываются удивительно нежными и эмоциональными. Они стремятся быть рядом с хозяином и нуждаются в человеческом тепле не меньше, чем маленькие декоративные собаки.

