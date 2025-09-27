Есть важные нюансы: можно ли давать собакам цитрусовые

Апельсины и мандарины не представляют опасности для собак, а в небольших количествах даже могут быть полезны. В мякоти этих фруктов содержатся витамин С, калий, антиоксиданты, фолаты и бета-каротин. Витамин С поддерживает иммунитет и помогает бороться со стрессом, калий необходим для работы сердца и мышц, а антиоксиданты способствуют здоровому обмену веществ.

Хотя организм собаки способен вырабатывать витамин С самостоятельно, его дополнительное поступление может оказаться полезным в периоды болезни или повышенной нагрузки. Об этом пишет издание Daily Paws.

Впрочем, цитрусовые не стоит превращать в регулярное лакомство. Высокое содержание сахара может привести к набору веса и проблемам поджелудочной железы. Кроме того, у некоторых собак кислота вызывает расстройство пищеварения – рвоту или диарею. Кожа, семена и белые перегородки содержат плохо усваивающиеся вещества, которые могут вызвать боль в животе или даже кишечную непроходимость. Наибольшую опасность представляют эфирные масла из цитрусовых, которые часто добавляют в косметику и ароматические масла, но небольшое количество очищенной мякоти без кожуры и косточек вполне безопасно.

Фрукты следует давать как небольшой вкусный вкус: мелким собакам достаточно одного-двух кусочков несколько раз в неделю, средним и крупным можно чуть больше. Важно внимательно следить за реакцией животного и отказаться от цитрусов, если возникли проблемы с пищеварением.

Помимо апельсинов и мандаринов, собакам подходят яблоки без косточек, бананы, черника, клубника, арбуз без семян, ананас и манго. Виноград, изюм, авокадо, лук и чеснок категорически запрещены, ведь они содержат токсичные вещества.

К ветеринару следует обращаться, если пес съел слишком много цитрусовых или проглотил кожуру, а также в случаях, когда появились рвота, диарея, вялость или отказ от еды. Если у животного есть хронические болезни, например диабет, панкреатит или ожирение, цитрусовые лучше исключить из рациона.

Апельсины и мандарины могут разнообразить меню собаки, но остаются лишь дополнительными вкусностями. Главное правило – умеренность, внимательность к реакции животного и консультация с ветеринаром.

