Жареные пирожки с картофелем и луком: золотистая корочка, нежная начинка
Друзья сегодня готовим многим знакомому блюдо с детства - жареные пирожки с картофелем и луком. Золотистая корочка, нежная начинка из картофеля и аромат жареного лучка – эти пирожки невозможно не полюбить. Хрустящие снаружи и мягкие внутри – настоящий вкус детства, дарящий тепло и уют.
Пирожки с картофелем и луком
Тесто
400 мл кефира
50 мл горячей воды
10 г сахара (2 ч. л.)
5 г соли (1 ч. л.)
30 мл растительного масла
650 г муки (21,5 ст. л. с горкой)
8 г разрыхлителя (2 ч. л.)
Картофельная начинка:
3 картофелины (большие)
1 луковица (большая)
зеленый лук
30 г сливочного масла
20 мл растительного масла
соль (по вкусу)
масло (для жарки)
Приготовим тесто:
В муку добавляем разрыхлитель, соль, сахар, кефир или айран, горячую воду и масло.
Замешиваем тесто руками. Вымешивать тесто долго не нужно
Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 10-15 минут.
Приготовим начинку:
Чистим, нарезаем картофель и ставим вариться до готовности.
Нарезаем лук мелким кубиком.
Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим лук.
Нарезаем зеленый лук и добавляем к жареному луку. Жарим еще 1-2 минуты.
С картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и толчем.
Добавляем жареный лук и перемешиваем.
Формируем пирожки:
Смазываем руки растительным маслом, берем небольшой кусочек теста и растягиваем его в круг.
Кладем в центр столовую ложку начинки, склеиваем края теста и формируем пирожечки.
Жарим пирожки на масле по бокам до золотистой корочки. Выкладываем местом скрепления вниз.
Перекладываем и обязательно накрываем полотенцем.
Из этого количества ингредиентов у получается 16-18 пирожков.