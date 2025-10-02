Легко готовится, быстро съедается: рецепт яблочного повидла с цитрусами на зиму

Домашнее яблочно-цитрусовое повидло — ароматная заготовка, в которой сочетается нежная сладость яблок с легкой кислинкой апельсина и лимона. Оно идеально подходит с чаем, подходит как начинка для пирогов, блинов или тостов.

Приготовление занимает около часа, а хранить повидло можно всю зиму.

Главные особенности этого рецепта:

лучше всего брать кислые яблоки – они обеспечивают более густую текстуру;

если плоды сладкие, сахара можно добавить меньше;

дополнительные сгустители (желатин или пектин) не нужны – достаточно уваривания;

готовность проверяют каплей на тарелке: если не растекается, масса уже имеет нужную плотность;

при хранении в стерилизованных банках вкуснятина останется свежей до следующего сезона.

Ингредиенты:

яблоки - 1,2 кг

апельсин – 1 шт.

лимон – 0,5 шт.

сахар - 700 г

Как приготовить:

Яблоки очисти от кожицы и сердцевины, нарежь кубиками. С апельсина и лимона сними цедру и вынь мякоть. Положи яблоки и цитрусовые в кастрюлю, добавь сахар и оставь на пол часа, чтобы выделился сок. Поставь кастрюлю на средний огонь, доведи до кипения и тома еще 30-40 минут, время от времени помешивая. Капни немного повидла на тарелку: если после охлаждения оно не растекается, масса готова. По желанию перебей блендером. Горячее повидло разлей в стерилизованные банки, плотно закрой и оставь остыть под полотенцем.

