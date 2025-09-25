Десерт к чаю своими руками: рецепт сливы в шоколаде на зиму
Это не просто варенье, а настоящий десерт, который покорит даже привередливых сладкоежек. Сочные сливы в сочетании с черным шоколадом, какао и апельсиновой цедрой образуют богатый вкус и неповторимый аромат.
Такая заготовка станет отличным дополнением к чаепитию и украсит любой десерт в холодное время года. Рецепт опубликовали Smachnenke.
Ингредиенты:
- сливы без косточек (лучший сорт "венгерка") - 2,5 кг;
- сахар - 1,5 кг;
- апельсиновая цедра - из 1 апельсина;
- какао - 50 г;
- черный шоколад – 50 г;
- ванильный сахар – 10 г (1 пакетик);
- сода – 1 ст. л. на 1 л воды (для вымачивания).
Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму
Приготовление:
- Сливы тщательно вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Замочить в содовом растворе на 2–3 часа, затем промыть чистой водой.
- Пересыпать плоды сахаром и оставить на 4–6 часов, чтобы сок пустили.
- Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, проварить 5 минут и снять. Настаиваться варенье должно всю ночь.
- На следующий день снова довести до кипения и варить около 20 минут. Затем оставить еще на ночь, чтобы сливы хорошо пропитались сиропом.
- Добавить какао, шоколад и апельсиновую цедру. Варить после закипания еще 20 минут. За 5 минут до готовности ввести ванильный сахар.
- Горячим разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить охлаждаться под одеялом.
Такое варенье станет не только вкусным зимним запасом, но и изысканным десертом к праздничному столу.
Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!