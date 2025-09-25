Десерт к чаю своими руками: рецепт сливы в шоколаде на зиму

Это не просто варенье, а настоящий десерт, который покорит даже привередливых сладкоежек. Сочные сливы в сочетании с черным шоколадом, какао и апельсиновой цедрой образуют богатый вкус и неповторимый аромат.

Такая заготовка станет отличным дополнением к чаепитию и украсит любой десерт в холодное время года. Рецепт опубликовали Smachnenke.

Ингредиенты:

сливы без косточек (лучший сорт "венгерка") - 2,5 кг;

сахар - 1,5 кг;

апельсиновая цедра - из 1 апельсина;

какао - 50 г;

черный шоколад – 50 г;

ванильный сахар – 10 г (1 пакетик);

сода – 1 ст. л. на 1 л воды (для вымачивания).

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Приготовление:

Сливы тщательно вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Замочить в содовом растворе на 2–3 часа, затем промыть чистой водой. Пересыпать плоды сахаром и оставить на 4–6 часов, чтобы сок пустили. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, проварить 5 минут и снять. Настаиваться варенье должно всю ночь. На следующий день снова довести до кипения и варить около 20 минут. Затем оставить еще на ночь, чтобы сливы хорошо пропитались сиропом. Добавить какао, шоколад и апельсиновую цедру. Варить после закипания еще 20 минут. За 5 минут до готовности ввести ванильный сахар. Горячим разлить по стерилизованным банкам, закатать и оставить охлаждаться под одеялом.

Такое варенье станет не только вкусным зимним запасом, но и изысканным десертом к праздничному столу.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!