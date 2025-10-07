Можно ли собакам лосось и почему его следует осторожно вводить в меню

Хотя собаки – всеядные животные, как и люди, и могут употреблять в пищу рыбу, добавлять лосося нужно осторожно. Сам по себе он не токсичен, однако избыток белка или жира может нарушить баланс питательных веществ, если животное уже получает полноценный коммерческий корм.

Если же хочется разнообразить меню питомца, доля лосося не должна превышать 10% от суточной нормы калорий. Например, собаке, потребляющей 1000 ккал в день, можно дать около 30-40 г приготовленной рыбы. Об этом пишет Daily Paws.

Польза лосося для собак

Лосось — настоящий источник омега-3 жирных кислот (EPA и DHA):

улучшают состояние кожи и придают блеск шерсти,

поддерживают работу сердца и сосудов,

уменьшают воспалительные процессы в суставах, особенно у пожилых собак,

способствуют развитию мозга у щенков.

Кроме того, рыба содержит витамины D, B12, селен, калий и белок высокого качества, которые укрепляют иммунную систему. Ветеринары часто советуют заменять свежую рыбу специальными добавками с рыбьим жиром, ведь они имеют те же питательные вещества, но в безопасных дозах.

Когда лосось может навредить

Самое главное правило – никогда не давать сырого или полусырого лосося. В нем могут быть паразиты и бактерии, вызывающие тяжелые инфекции или отравления. Без лечения такие случаи часто заканчиваются летально – до 90% зараженных собак умирают в течение двух недель.

Симптомы опасного отравления включают: потерю аппетита, рвоту, понос, повышенную температуру, вялость и увеличение лимфоузлов. Если появились подобные признаки, нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Как правильно приготовить

Лосося необходимо тщательно проварить или запечь при температуре не ниже 63–65°C. Перед приготовлением нужно полностью удалить кости, снять кожу, не использовать соль, специи, чеснок, лук, растительное масло или сливочное масло. Лучше всего подходят варка, приготовление на пару или запекание без жира.

Сколько можно давать

Для взрослой собаки среднего размера (20–25 кг) достаточно 30–50 г лосося 1–2 раза в неделю. Для маленьких пород или щенков дозу уменьшают вдвое.

Следовательно, лосось может стать полезным дополнением к рациону, ведь положительно влияет на шерсть, сердце и суставы. Но важно помнить: даже самый здоровый продукт в избытке может повредить. Потому воспринимайте рыбу не как основную еду, а как нужный деликатес, и перед переменами в меню непременно проконсультируйтесь с ветеринаром.

