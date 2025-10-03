Вы такого еще не пробовали: рецепт тыквенного джема на зиму

Осень щедро дарит нам тыквы, из которых можно приготовить не только суп или запеканку, но и ароматный джем. В сочетании с апельсином и специями он превращается в настоящий домашний деликатес, что станет отличным дополнением к чаю, тостам или даже сыру.

Ингредиенты:

тыква – 1 кг очищенной мякоти;

сахар – 700 г (или меньше, если хотите менее сладкий вариант);

апельсин – 1 большой (сок и цедра);

корица, гвоздика, щепотка мускатного ореха.

Как приготовить:

Тыкву нарежьте небольшими кубиками и сложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, сок и цедру апельсина. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока тыква не станет мягкой. Разместите специи в конце приготовления. Измельчите массу блендером до однородности или оставьте кусочки – по вкусу. Горячий джем разложите в стерильные банки, закройте крышками и оставьте охлаждаться под полотенцем.

Такой джем станет вашим маленьким осенним ритуалом: смазали на хлеб, добавили в сырную тарелку – и день сразу стал теплее. А еще это отличный вариант домашнего подарка, сделанного с душой.

