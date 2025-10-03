Вы такого еще не пробовали: рецепт тыквенного джема на зиму
Осень щедро дарит нам тыквы, из которых можно приготовить не только суп или запеканку, но и ароматный джем. В сочетании с апельсином и специями он превращается в настоящий домашний деликатес, что станет отличным дополнением к чаю, тостам или даже сыру.
однаминута
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг очищенной мякоти;
- сахар – 700 г (или меньше, если хотите менее сладкий вариант);
- апельсин – 1 большой (сок и цедра);
- корица, гвоздика, щепотка мускатного ореха.
Как приготовить:
- Тыкву нарежьте небольшими кубиками и сложите в кастрюлю с толстым дном.
- Добавьте сахар, сок и цедру апельсина.
- Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока тыква не станет мягкой.
- Разместите специи в конце приготовления.
- Измельчите массу блендером до однородности или оставьте кусочки – по вкусу.
- Горячий джем разложите в стерильные банки, закройте крышками и оставьте охлаждаться под полотенцем.
Такой джем станет вашим маленьким осенним ритуалом: смазали на хлеб, добавили в сырную тарелку – и день сразу стал теплее. А еще это отличный вариант домашнего подарка, сделанного с душой.
