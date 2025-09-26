Идеально к праздничному столу: рецепт маринованных помидоров с базиликом на зиму
Маринованные помидоры с базиликом под названием "Рождественские" – это ароматная зимняя консервация, которая украсит любой стол в холодное время года. Благодаря сочетанию специй, свежего базилика и нежного маринада они приобретают особый, праздничный вкус. Рецепт прост в приготовлении, но результат всегда получается безупречным.
На банке 750 мл – 1 л понадобится:
- помидоры черри или небольшие помидоры – сколько уместится в банке;
- базилик свежий – 1 веточка;
- чеснок – 1 зубчик;
- зерна кориандра – 0,5 ч. л.;
- смесь перцев – 0,5 ч. л.;
- душистый перец горошком - 2 шт.;
- гвоздика - 1 соцветие;
- перец острый – по вкусу;
- перец сладкий – несколько кусочков.
Для маринада (на 3 банка по 1 л):
- вода – 1 л;
- соль - 30 г;
- сахар - 125 г;
- уксус 9% - 50 мл.
Как советует Smakuiemo, сначала нужно подготовить стерилизованные банки. На дно выкладывают веточку базилика, зубчик чеснока и набор специй: кориандр, смесь перцев, душистый перец, гвоздику, а также добавляют немного острого и сладкого перца. Далее банки плотно наполняют помидорами, перекладывая их листиками базилика.
Для маринада в воде растворяют соль и сахар, доводят смесь до кипения и вливают уксус. Горячим маринадом сразу заливают помидоры. После этого банки стерилизуют около пяти минут с момента закипания воды, закручивают крышками, переворачивают вверх дном и оставляют охлаждаться.
