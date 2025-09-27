Остаются хрустящими надолго: рецепт консервированных огурцов без уксуса на зиму

Есть отличный способ законсервировать огурцы на зиму без использования уксуса. Секрет в том, что вместо него применяют лимонную кислоту, благодаря чему овощи остаются хрустящими даже после нескольких месяцев хранения.

Об этом пишет "Хорошие новости". Для рецепта понадобятся 2 кг огурцов, 2–3 зубчика чеснока, веточка укропа с семенами, 3–4 горошины черного перца, лавровый лист, чайная ложка лимонной кислоты, 2 столовых ложки сахара и 1,5 столовых ложки соли.

Перед приготовлением огурцы следует хорошо промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа – это поможет сохранить их характерную хрусткость. На дно стерилизованной банки кладут специи, затем плотно укладывают овощи.

Затем банку заливают кипятком на 10 минут, после чего воду сливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар и кипятят. В банке перед финальной заливкой высыпают лимонную кислоту и сразу вливают горячий маринад. Заготовку закручивают, переворачивают вверх дном и покрывают одеялом до полного охлаждения.

