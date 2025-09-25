На вкус как манго: как приготовить консервированную тыкву на зиму
Повара часто экспериментируют, превращая простые продукты в настоящие деликатесы. Одна из таких кулинарных уловок — консервированная тыква, напоминающая вкус манго.
Благодаря апельсину, лимону и небольшому количеству специй обычный овощ получает яркий тропический оттенок. Об этом пишет Униан.
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг;
- апельсины – 2 шт.;
- лимон - ½ шт.;
- сахар - 250 г;
- лимонная кислота – 1 ч. л.
Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму .
- Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Один апельсин очистите, второй оставьте с кожурой. Цитрусы измельчите, удалите косточки.
- Смешайте фрукты с тыквой, добавьте сахар и лимонную кислоту. Оставьте на 3 часа при комнатной температуре.
- Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут, помешивая, пока не появится сироп.
- Банки вымойте и простерилизуйте, крышки также разделайте. Выложите в банки тыкву, залейте сиропом, закрутите и переверните вверх дном. Накройте полотенцем до охлаждения.
Хранить консервацию следует в прохладном темном месте. Зимой тыкву с цитрусами можно подавать в чай, использовать как начинку для пирогов или блинов или же смаковать как самостоятельную сладкую закуску.
Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!