На вкус как манго: как приготовить консервированную тыкву на зиму

Повара часто экспериментируют, превращая простые продукты в настоящие деликатесы. Одна из таких кулинарных уловок — консервированная тыква, напоминающая вкус манго.

Благодаря апельсину, лимону и небольшому количеству специй обычный овощ получает яркий тропический оттенок. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

тыква – 1 кг;

апельсины – 2 шт.;

лимон - ½ шт.;

сахар - 250 г;

лимонная кислота – 1 ч. л.

Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Один апельсин очистите, второй оставьте с кожурой. Цитрусы измельчите, удалите косточки. Смешайте фрукты с тыквой, добавьте сахар и лимонную кислоту. Оставьте на 3 часа при комнатной температуре. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут, помешивая, пока не появится сироп. Банки вымойте и простерилизуйте, крышки также разделайте. Выложите в банки тыкву, залейте сиропом, закрутите и переверните вверх дном. Накройте полотенцем до охлаждения.

Хранить консервацию следует в прохладном темном месте. Зимой тыкву с цитрусами можно подавать в чай, использовать как начинку для пирогов или блинов или же смаковать как самостоятельную сладкую закуску.

