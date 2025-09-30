Не для нежных носов: какие породы собак неприятно пахнут

Многие люди, любящие собак, рано или поздно заводят четырехлапого друга, если позволяют условия и финансы. Выбор породы зависит не только от желаемого характера или размера животного, но и от места обитания: собака, которая будет комфортно чувствовать себя во дворе с будкой, может оказаться совсем непригодной для квартиры. Одна из частых тем для обсуждения среди владельцев – неприятный запах. Действительно ли все собаки воняют и какие породы считают рекордсменами?

Пользователи Reddit поделились своим опытом. Один из корреспондентов отметил, что сильнее всего пахнут ньюфаундленды, сенбернары и разные гончие, в то время как шпицы и хаски почти не имеют характерного собачьего аромата. Ему ответила женщина, которая много лет управляла гостиницей и садом для собак. По ее словам, каждый встречавший ее ньюфаундленд имел запах, похожий на сиденья в общественном транспорте. В то же время она подтвердила, что померанские шпицы и хаски почти не пахнут, а собственные любимцы — ксолоитцкуинтли и итальянская борзая — вообще не выделяют запаха.

Другие участники дискуссии отметили, что у коллей, несмотря на длинную шерсть, тоже нет неприятного аромата. Один из пользователей объяснил, что сильный собачий запах чаще связан не с длиной шерсти, а с морщинами, висящими ушами, чрезмерной слюной или проблемами с зубами. Также влияют жирность шерсти и особенности морды – в частности, у брахицефальных пород. Наиболее зловонными он назвал лабрадоров, гончих, бульдогов, кавалер-кинг-чарльз-спаниелов, ши-тцу и пожилых чихуахуа. В списке более "чистых" оказались американские эскимосы, самоеды, хаски, бордер-колли и корги.

К обсуждению присоединился и ветеринар. Он подтвердил, что сильный запах чаще всего исходит от французских бульдогов, бассетов, лабрадоров, голденов и крупных овчарок. По его словам, у "французов" неприятный аромат часто вызван дрожжевыми инфекциями кожи, а в целом склонность к запаху имеют все породы с проблемной или складчатой кожей.

В конце концов, пользователи пришли к общему мнению: наиболее "вонючими" все же остаются бассет-хаунды. А главный вывод состоит в том, что собаки с гладкой шерстью или совсем без нее пахнут меньше, тогда как животные с рыхлой кожей, складками и густой шерстью, например лабрадоры или ньюфаундленды, имеют более отчетливый запах.

