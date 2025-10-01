Сохраняют свежесть надолго: рецепт хрустящих маринованных огурцов без уксуса на зиму

На сайте "Хорошие новости" поделились простым и проверенным рецептом консервированных огурцов без уксуса. В этом варианте вместо привычного консерванта используется лимонная кислота, благодаря чему овощи сохраняют хрусткость даже после праздников.

Об этом пишет ТСН. Для приготовления берут 2 кг огурцов, несколько зубчиков чеснока, веточку укропа с семечками, несколько горошин черного перца и лавровый лист. В маринад добавляют лимонную кислоту (1 ч. л.), соль (1,5 ст. л.) и сахар (2 ст. л.).

Огурцы перед консервацией хорошо моют и замачивают в холодной воде на несколько часов. На дно стерильных банок кладут специи, после чего плотно укладывают овощи. Банки сначала заливают крутым кипятком, оставляют на 10 минут, затем воду сливают в кастрюлю, добавляют соль и сахар и снова доводят до кипения.

Перед окончательной заливкой в банку насыпают лимонную кислоту, затем заливают горячим маринадом. Заготовки закручивают, переворачивают вверх дном и покрывают одеялом до охлаждения.

